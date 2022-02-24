Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газового баллона в Сатке

Пока кардинальных улучшений нет

Подросток, пострадавший при взрыве газового баллона в Сатке, доставлен в ожоговый центр челябинской городской больницы № 6. Отец ребенка пока остается в больнице Сатки. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Ребенок на реанимобиле перевезен в Челябинск, в ожоговый центр на базе ГКБ № 6. Его состояние оценивается как тяжелое. Пострадавший мужчина будет переведен в Челябинск после того, как его состояние позволит транспортировку. Медики прилагают для этого все усилия», — заявили в пресс-службе.

За оказанием медицинской помощи отцу и сыну следит министерство здравоохранения Челябинской области.

В многоквартирном доме в Сатке 23 февраля взорвался пятилитровый газовый баллон. В результате инцидента пострадали двое: мужчина 1972 года рождения и подросток 2007 года рождения.



