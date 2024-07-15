В 2024 году завершается федеральный проект «Здравоохранение», в рамках которого на Южном Урале ремонтировали больницы и строили ФАПы. Однако работа по обновлению клиник будет продолжена, завил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.
«С 1 января 2025 года мы начинаем реализацию федерального проекта „Активное и продолжительное долголетие“. Он также предполагает работы по модернизации первичного звена здравоохранения, и эта работа будет продолжена», — пояснил Евгений Ванин.
До конца этого года, по словам Ванина, будут отремонтированы структурные подразделения медицинских организаций в Агаповке, Аргаяше, Аше, Бредах, Верхнеуральске, Еткуле, Каслях, Катав-Ивановске, Копейске, Кизильском, Кунашаке, Кусе, Миасском, в Нязепетровске, Пласте и Троицке, а также врачебные амбулатории в Чебаркульском районе. Где-то идет ремонт поликлиник и центров общеврачебной практики, а в Нязепетровске — строится больничный корпус.
Параллельно власти составляют список объектов, которые будут отремонтированы до 2030 года.
«Главный критерий — процент износа и необходимость строительства новых объектов на территории», — замечает Евгений Ванин.
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