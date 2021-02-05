Минздрав проверяет обстоятельства смерти грудничка из поселка Октябрьский

Родители полагают, что девочку можно было спасти

Жительница поселка Октябрьский обратилась к губернатору Челябинской области с просьбой сделать доступнее работу «скорой». В январе женщина потеряла грудного ребенка. Родители полагают, что девочку можно было спасти, если бы скорая помощь приехала на вызов быстрее.

По рассказу женщины, утром 17 января она заметила, что ее грудная дочка синеет. Родители позвонили по номеру «112» и вызвали бригаду медиков, а сами начали делать ребенку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

«Через 12 минут мы набрали номер „112“ повторно, чтобы узнать, где „скорая“. Сердце дочери уже не билось. Примерно через 20 минут после первого обращения подъехала „скорая“ из Копейска. Специалисты действовали слаженно и быстро. Запустили сердце, организовали вентиляцию легких — дочка порозовела. Но зрачки не реагировали на свет», — написала женщина в паблике «Л. А. Текслер, помоги!».

Девочку отвезли в детскую областную больницу. Но 30 января кроха скончалась от отека мозга. Мама считает, что это последствия гипоксии, которую девочка испытала во время клинической смерти. Также женщина удивляется, почему на ее вызов не приехала «скорая» из поселковой больницы, которая находится в пяти минутах ходьбы.

«Очень прошу посодействовать в организации хорошего медицинского центра и бригады скорой помощи в нашем микрорайоне, ведь поселок Октябрьский увеличивается в размерах, здесь очень много маленьких детей, а с оперативным приездом скорой помощи тут очень плохо», — обращается мама к главе региона.

По данным Минздрава Челябинской области, диспетчер «скорой» направила на этот вызов реанимобиль с квалифицированной бригадой врачей, находящийся в Копейске. В поселке Октябрьский базируется обычная «скорая», на которой работает фельдшер.

«Бригада прибыла оперативно, состояние пациента на тот момент уже было крайне тяжелым, но врачи смогли спасти ребенка и доставить в областную больницу», — добавляют в Минздраве.

По данному случаю провели оперативный разбор с привлечением специалистов. Но проверки еще не закончены. Случай поставлен на ведомственный контроль Минздрава.