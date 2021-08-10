Минздрав проверяет больницу Чебаркуля после смерти пациентки

Родные умершей не довольны работой врачей

В Чебаркуле идет разбирательство по факту смерти пациентки в стенах областной больницы. Родные умершей Ирины Филипповой рассказали, что пытаются привлечь к ответственности медперсонал. В это время Минздрав региона организовал собственную проверку Областной больницы г. Чебаркуль, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители города в попытке выразить недовольство работой лечебного учреждения подняли общественный резонанс, обратились к соцсетям и создали на общедоступной Интернет-платформе петицию об увольнении главного врача Александра Локтева. Семья умершей 22 июня Ирины Филипповой уверена, что женщине не оказали должной медицинской помощи.

«Когда доставили на скорой помощи к инфекционному отделению мою сестру, ее даже никто не встретил, дочь и сестра помогали заносить в палату, пока не вышли две медсестры. Занесли в палату, и в течение 30-40 минут никто не подходил. А сестра тем временем медленно от страшной боли умирала. Отчаявшаяся дочь гладила руками живот своей маме, что бы облегчить ей боль. А она просила сходить их в аптеку, что бы купили что-нибудь обезболивающего, не смотря на то что больная лежит в больницы и умирает, а ей не оказывают помощи», — рассказала в соцсетях сестра больной Надежда Суханова.

Утром семья привезла резко заболевшую женщину. Но после осмотров нескольких врачей и, по словам родных больной, равнодушного отношения медперсонала, женщина скончалась.

«Сейчас мы хотим, чтобы эти бездушные врачи понесли ответственность», — прокомментировала информагентству еще одна сестра умершей Марина Максимова.

Тем временем в областном министерстве здравоохранения началась комплексная проверка подведомственного лечебного учреждения. В Минздраве уверены - в больнице есть все силы и средства для оказания экстренной помощи пациентам.

«Министерство здравоохранения Челябинской области проведёт комплексную проверку по контролю качества оказания медицинской помощи пациентам из „Областной больницы г. Чебаркуль“. Медицинское учреждение оснащено всем необходимым оборудованием для оказания плановой и экстренной помощи пациентам. В областную больницу Чебаркуля постоянно поступает новая медицинская техника. Так, с 2019 года в данное мед. учреждение поступило оборудование на сумму свыше 95 миллионов рублей. Каждый летальный случай будет дополнительно разобран на комиссии Минздрава, после проведения комплексной проверки», — прокомментировали в ведомстве.

Семья написала заявление в прокуратуру и обращение к Уполномоченному по правам человека по Челябинской области