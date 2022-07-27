Минздрав проверит врачей после смерти мальчика из Челябинской области

Подростка в мае удалось реанимировать учителю ОБЖ, но летом школьник скончался

В Челябинской области скончался 12-летний подросток из Южноуральска, которого в мае удалось вернуть к жизни учителю ОБЖ. После случившегося в региональном Минздраве организовали проверку врачей.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким ребенка. Минздравом региона будет организован ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в отношении медпомощи, оказанной пациенту. Оценка действий врачей будет дана по результатам проверки всех этапов оказанной медпомощи», — рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Напомним, в конце учебного года мальчик упал в обморок в коридоре школы № 6, при этом он сильно ударился затылком об пол. У пятиклассника стало пропадать дыхание, а потом остановилось сердце. Первую и спасительную помощь ему оказал проходивший мимо учитель ОБЖ Константин Пугач. Он привел ученика в сознание до приезда медиков.

Глава Южноуральска Ярослав Куленко объявил благодарность учителю, а позже педагог-герой был представлен к награде решением губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.