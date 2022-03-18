Жители России начали получать звонки от мошенников, которые от имени Минздрава предупреждают о дефиците лекарств и призывают закупить или заказать препараты впрок. Ведомство не имеет к этому отношения и официально заявляет, что действия аферистов направлены на создание паники и искусственного ажиотажа на рынке.
«Ситуация с лекарственным обеспечением стабильна, российские и иностранные фармпроизводители продолжают поставки препаратов в необходимых объемах. Руководство Минздрава России держит вопрос лекарственного обеспечения на постоянном контроле», — заявили в ведомстве.
В Челябинской области пациенты выкупили полугодовой запас лекарств, которые необходимы при эпилепсии и для поддержания функции щитовидки. В аптеках из-за этого возник искусственный дефицит. Спрос вызван паникой, поводов для которой, по мнению экспертов, нет.
Как рассказала заместитель генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с органами власти АО «Областной аптечный склад» Наталья Денисова, все крупнейшие дистрибьюторы России поставляют препараты. Ни один из зарубежных заводов не прекратил поставки в Россию, не остановил производство.
Поэтому ситуацию нельзя назвать критической. Вопрос закупки лекарственных препаратов стоит на контроле правительства РФ, правительства Челябинской области, Минпромторга РФ.
В министерстве здравоохранения Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что на данный момент работа по обеспечению лекарствами федеральных и региональных льготников проходит в штатном режиме. Ведомство регулярно проводит процедуры закупки. Запасы лекарственных и медицинских препаратов на данный момент, как подчеркнули в Минздраве, позволяют осуществлять бесперебойное обеспечение для всех льготных категорий граждан.
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