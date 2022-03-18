Минздрав предупредил о мошенниках, создающих искусственный ажиотаж на рынке лекарств

Ведомство призывает людей не вестись на уловки аферистов

«Ситуация с лекарственным обеспечением стабильна, российские и иностранные фармпроизводители продолжают поставки препаратов в необходимых объемах. Руководство Минздрава России держит вопрос лекарственного обеспечения на постоянном контроле»,

— заявили в ведомстве.