Минздрав планирует привить от гриппа 2 млн южноуральцев

Вакцинация идет с конца августа в поликлиниках области

В этом году на Южном Урале планируют привить от гриппа около двух миллионов детей и взрослых. Чтобы жители области не столкнулись с эпидемией гриппа, коллективный иммунитет должен составить не менее 60%, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Грипп коварен и опасен развитием серьезных осложнений, таких как пневмония, поражения сердечной мышцы, а также обострением уже имеющихся хронических заболеваний. Прививка поможет избежать тяжелых осложнений болезни. И оптимальное время привиться — как раз сентябрь, октябрь, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидсезона», — напоминает министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

Прививочная кампания на Южном Урале идет с конца августа. В регион уже поступило 850 тысяч доз вакцины от гриппа — это трехкомпонентная вакцина «Совигрипп» и четырехкомпонентная «Ультрикс Квадри». Привито больше 60 тысяч южноуральцев.

В группе риска по осложнениям гриппа находятся люди с ослабленным иммунитетом, пожилые и дети. Их прививают за счет государства.