«В медицинских учреждениях области есть остатки этого препарата с прошлого года. Кроме того, мы ведем закупку дополнительных доз иммуноглобулина. Его дефицита на Южном Урале нет», — пояснил начальник отдела профилактики областного Минздрава Денис Коршунов.
Доза необходимого пациенту клещевого иммуноглобулина рассчитывается по весу укушенного человека. Если оплачивать уколы из собственного кармана, то взрослому они обойдутся в 5—7 тысяч рублей. Однако жители Челябинской области могут получить этот препарат бесплатно.
«Если клещ укусил ребенка до 18 лет, иммуноглобулин вводят бесплатно в ста процентах случаев. Если от членистоногого пострадал взрослый, то клеща нужно сдать на анализ. Взрослым иммуноглобулин вводят бесплатно, если клещ был зараженным клещевым энцефалитом», — добавляет Коршунов.
Бесплатный иммуноглобулин есть во всех государственных травмпунктах Челябинской области. Если там он закончился, пациенту следует обратиться в поликлинику по месту жительства или позвонить на единый номер Минздрава «122», где подскажут, как действовать дальше.
Не забывайте, что ввести клещевой иммуноглобулин нужно в течение 72 часов после укуса.
Также по области продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. Вакцина есть в поликлиниках. Сделать прививку бесплатно могут дети 3—4 лет, а также дети 7—8 лет, которым показана ревакцинация.
Ранее мы подсчитали минимальные траты на репелленты, прививку и страховой полис — все, что необходимо для подготовки к сезону клещей.