Минздрав опроверг слухи о пропаже клещевого иммуноглобулина в Челябинской области

И напомнил, кому из укушенных препарат введут бесплатно

Челябинская область не испытывает нехватку иммуноглобулина, который вводится для профилактики клещевого энцефалита. Об этом во вторник, 17 мая, ИА «Первое областное» сообщили в Минздраве Челябинской области.

«В медицинских учреждениях области есть остатки этого препарата с прошлого года. Кроме того, мы ведем закупку дополнительных доз иммуноглобулина. Его дефицита на Южном Урале нет»,

— пояснил начальник отдела профилактики областного Минздрава Денис Коршунов.

Доза необходимого пациенту клещевого иммуноглобулина рассчитывается по весу укушенного человека. Если оплачивать уколы из собственного кармана, то взрослому они обойдутся в 5—7 тысяч рублей. Однако жители Челябинской области могут получить этот препарат бесплатно.

«Если клещ укусил ребенка до 18 лет, иммуноглобулин вводят бесплатно в ста процентах случаев. Если от членистоногого пострадал взрослый, то клеща нужно сдать на анализ. Взрослым иммуноглобулин вводят бесплатно, если клещ был зараженным клещевым энцефалитом»,

— добавляет Коршунов.

Бесплатный иммуноглобулин есть во всех государственных травмпунктах Челябинской области. Если там он закончился, пациенту следует обратиться в поликлинику по месту жительства или позвонить на единый номер Минздрава «122», где подскажут, как действовать дальше.

Не забывайте, что ввести клещевой иммуноглобулин нужно в течение 72 часов после укуса.