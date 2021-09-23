Минздрав назвал имена главного уролога и главного пульмонолога Челябинской области

Сергей Кокнаев и Владимир Антонов получили должности главных внештатных специалистов регионального ведомства

Минздрав Челябинской области обновил список главных внештатных специалистов по двум направлениям медицинской помощи населению. Главным урологом региона стал Сергей Кокнаев, а главным пульмонологом — Владимир Антонов. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сергей Геннадьевич Кокнаев (на фото слева) является врачом-урологом высшей категории, он заведует отделением урологии Областной клинической больницы. В 2001 году Кокнаев закончил Южно-Уральский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Профессиональный стаж медика — 20 лет.

Владимир Николаевич Антонов (на фото слева) имеет научное звание доктора медицинских наук. Он профессор кафедры терапии института дополнительного профессионального образования Южно-Уральского государственного медицинского университета. В 1994 году Антонов закончил лечебный факультет Челябинского государственного мединститута. Работал врачом-кардиологом в областном кардиологическом диспансере. С 1998 года он — ассистент, доцент кафедры терапии, функциональной диагностики и профмедицины. С 2019 года занимал должность главного внештатного пульмонолога управления здравоохранения администрации Челябинска.

Напомним, городское управление было расформировано, так как медицинские учреждения города передаются в прямое подчинение областного Минздрава.