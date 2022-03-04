Минздрав Челябинской области призывает привить подростков от вируса папилломы

Бесплатные прививки на Южном Урале делают как девочкам, так и мальчикам с 12 лет

В эту пятницу, 4 марта, медики всего мира напоминают о коварности вируса папилломы человека (ВПЧ) и призывают подростков и молодежь сделать прививку от этой инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Вирус папилломы человека вызывает различные заболевания у женщин и у мужчин. ВПЧ заражено более половины населения Земли. Одни люди — простые носители вируса. У других заболевание проявляется в виде папиллом на слизистых и на коже, которые могут переродиться в рак», — напоминают специалисты.

Предотвратить заражение ВПЧ помогает вакцина. Лучше всего прививаться до начала половой жизни, так как половой путь заражения — самый распространенный. В Челябинской области сделать прививку от вируса папилломы человека можно бесплатно с 12 лет.

«В нашем регионе создана уникальная программа ВПЧ-вакцинации. Это единственная программа в РФ с гендерно-нейтральным подходом. То есть привиться могут как девочки, так и мальчики. Это важно, поскольку мужчины чаще всего выступают носителем вируса и источником заражения для своих любимых», — замечают в Минздраве.

Если вы сомневаетесь, стоит ли прививаться, послушайте онлайн-трансляцию конференции «Всемирный день борьбы с ВПЧ» с участием ведущих российских специалистов, которая начнется в 12:00 и будет доступна по этой ссылке.