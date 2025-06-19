Минздрав Челябинской области рассказал, почему люди болеют в дождь

Виноваты сырость и мокрая одежда

Многим кажется, что простуда и лето несовместимы, что ОРВИ болеют только в межсезонье или зимой. Однако это не так. Простыть можно и летом, во время дождя. Об этом предупреждает Минздрав региона.

«Длительное пребывание на улице в мокрой одежде увеличивает риск переохлаждения, что снижает иммунитет и повышает вероятность инфекций верхних дыхательных путей. Кроме того, повышенная влажность воздуха способствует размножению бактерий и вирусов, особенно в закрытых помещениях, где воздух плохо проветривается», — рассказал фельдшер взрослой поликлиники РБ Еманжелинска Афанди Гаджиев.

Сырость также способна вызывать обострение хронических заболеваний легких, суставов и аллергий.

Чтобы не заболеть, старайтесь в дождь одеваться теплее и носить одежду и обувь, которые не промокают.

Избегайте длительного пребывания на открытом воздухе в дождь.

А после возвращения домой обязательно смените влажную одежду на сухую и согрейтесь горячим напитком.

Также дома и в офисе регулярно проветривайте помещения.