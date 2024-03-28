Минздрав Челябинской области подвел итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году

Чиновники рассказали о новых стройках, медицинских кадрах и современной технике

Минздрав Челябинской области рассказал об итогах реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году. Для наглядности информация была представлена в лаконичных карточках. Мы заглянули в них и узнали про успехи отрасли за последний год.

На территории Челябинской области нацпроект реализуется в виде нескольких региональных программ. Все вместе они должны привести к повышению ожидаемой продолжительности жизни южноуральцев до 78 лет, обеспечению устойчивого роста населения региона, к ликвидации кадрового дефицита в медорганизациях и к снижению смертности жителей региона трудоспособного возраста.





По итогам 2023 года, замечают в Минздраве, сокращено время ожидания в очереди при обращении в медицинские организации, упрощена процедура записи к врачу, для помощи тяжелым пациентам активно работает санитарная авиация.





По линии борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями ЧОКБ и челябинская ГКБ № 8 получили современное оборудование для диагностики и лечения таких болезней. Открыт региональный сосудистый центр на базе челябинской ГКБ № 6.





По линии борьбы с онкологией новейшее оборудование получил Челябинский онкоцентр, открыты два центра амбулаторной онкологической помощи в Челябинске и Кыштыме.





Кроме того, оснащаются новейшей техникой клиники для рожениц и детей. Активно проводятся профосмотры, направленные на сохранение репродуктивного здоровья подростков.





В местную медицину по итогам года влились 12,5 тысячи врачей, и более чем на 28 тысяч специалистов увеличена численность средних медицинских работников.





На Южном Урале создается цифровой контур здравоохранения. Разные клиники региона уже пользуются общей информационной базой.





За прошлый год медицинские организации области получили почти 400 единиц медицинской техники, 59 автомобилей. Проведен ремонт 66 зданий. Построены 42 модульных ФАПа в селах, уже ведется строительство поликлиники в селе Миасском и хирургического корпуса в Нязепетровске.





Все это удалось сделать за год.