Минздрав Челябинской области планирует закупать «Спутник Лайт» с обновленным составом

Вакцина необходима для защиты лиц из групп риска

Минздрав Челябинской области собирается закупить партию обновленной вакцины «Спутник Лайт» для вакцинации наиболее уязвимых групп населения. Об этом в пятницу, 16 февраля, заявил начальник отдела профилактики и социально значимых заболеваний Минздрава Челябинской области Денис Коршунов.

«Так как вирус мутирует, мы должны дорабатывать нашу вакцину, потому что ее эффективность снижается. В декабре был пересмотрен антигенный состав вакцины „Спутник Лайт“. Обновленная вакцина уже появилась в коммерческом предложении, и Челябинская область собирается проводить закупочные мероприятия. Объем и сроки закупки сейчас просчитываются», — заявил Денис Коршунов.

Также Коршунов рассказал, что в Национальный календарь профпрививок внесены изменения, которые разъясняют, какие именно группы населения подлежат вакцинации по эпидпоказаниям за счет бюджета.

«Это лица, которые имеют первичные или вторичные иммунодефициты, в том числе пациенты с ВИЧ-инфекцией, онкогематологические пациенты, онкологические пациенты», — пояснил Коршунов.

Напомним, ранее бесплатная вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводилась массово, чтобы предотвратить большие вспышки и большие нагрузки на систему здравоохранения. Федеральный бюджет закупал вакцину и направлял ее в субъекты Российской Федерации. По новым правилам субъекты Федерации должны самостоятельно покупать вакцину за свои деньги.

По данным Роспотребнадзора Челябинской области, уровень заражения коронавирусом остается низким. Так, за неделю с признаками ОРВИ к медикам обращаются около 35 тысяч южноуральцев, коронавирус при этом диагностируют менее чем в 500 случаях.

«Доля пневмоний среди заболевших ковидом очень низкая. В основном люди болеют по типу ОРВИ, и только лабораторное обследование позволяет распознать коронавирус», — добавляет начальник эпидотдела Роспотребнадзора Челябинской области Раиса Косарева.

Между тем на Южном Урале зафиксирован летальный случай гриппа.

Также с начала года выявлены 46 случаев заражения корью. Заболеваемость, по данным Роспотребнадзора, имеет тенденцию к росту.