Минздрав Челябинской области опровергает информацию о госпитализации только пациентов с КТ-3 и КТ-4

Для помещения в стационар разработаны инструкции, учитывающие возраст и сочетанные заболевания человека.

Жители Челябинской области сообщают, что в медицинские учреждения региона госпитализируют только пациентов с серьезными поражениями легких. По утверждениям, в больницу забирают только людей, у кого результаты компьютерной томографии показали среднетяжелую (КТ-3) и тяжелую (КТ-4) формы пневмонии. В редких случаях госпитализируют пожилых пациентов с умеренной пневмонией (КТ-2).

«У нас есть четкие установки по госпитализации и мониторинг ситуаций для жителей региона с КТ-2. На территории региона единичные случаи, когда пациенты остались не госпитализированы, все они находятся у меня на ежедневном мониторинге, мы обсуждаем ситуации с территориями, где остаются эти пациенты. Если человек сам отказался от госпитализации или ему назначено амбулаторное лечение, то он также находится под ежедневным контролем. В то же время у нас есть четкие установки по госпитализации пациентов с сопутствующими соматическими заболеваниями, пожилых людей, даже с легкими формами пневмонии (КТ-1)», — прокомментировала ситуацию первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

По ее словам, на территории в Челябинской области достаточное количество мест в ковидных медицинских учреждениях, а также отсутствуют случаи отсроченной госпитализации.