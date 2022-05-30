Минздрав Челябинской области опроверг подготовку больниц к приему пациентов с холерой

Медучреждения провели ежегодные учения персонала

В больницах Челябинска прошли учения, во время которых медики отрабатывали навыки приема пациентов с холерой. Как пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минздрава Челябинской области, эти мероприятия проводятся ежегодно и не связаны с реальной угрозой заноса инфекции в регион.

Все медицинские организации Челябинской области подготовлены к оперативному приему больных с карантинными инфекциями. Если речь идет о холере, то взрослых южноуральцев готова принимать городская клиническая больница № 8, а детей — городская клиническая больница № 9.

«Медучреждения полностью обеспечены и регулярно пополняются неснижаемым запасом лекарств, дезинфицирующих и антисептических средств, медицинскими изделиями, включая средства индивидуальной защиты. Но говорить о том, что мы готовим больницы к приему пациентов с холерой, неверно. Просто здесь прошли мероприятия по ежегодной отработке практических навыков. Это нечто похожее на учения, какие проводят сотрудники МЧС»,

— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

По данным регионального Роспотребнадзора, последний случай холеры в Челябинской области был зафиксирован в 2020 году.