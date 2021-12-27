Минздрав Челябинской области опроверг информацию о закрытии онкологии в миасской больнице

И поликлиника, и стационар будут по-прежнему принимать пациентов в 2022 году

Онкологическая служба в Миассе не будет закрыта и продолжит работу в 2022 году. Такое заявление в понедельник, 27 декабря, сделали в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Сейчас на базе миасской городской больницы № 2 работают онкополиклиника и два онкологических стационара: хирургия на 119 коек и отделение радиологии на 44 койки. В 2022 году жители Миасса смогут по-прежнему обращаться сюда за помощью. Кроме этого, для уточнения диагноза горожан будут направлять в Златоуст, где на базе частной медицинской клиники «Лотос» открылся центр амбулаторной онкологической помощи.

«Хирургия и поликлиника в Миассе продолжат свою работу. При подозрении на злокачественные новообразования часть пациентов по медицинским показаниям будут направлять в Центр амбулаторной онкологической помощи Златоуста с целью уточнения диагноза и решения вопроса о дальнейшей тактике ведения», — говорят в пресс-службе областного Минздрава.

С 2022 года в России вступает в силу новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях. Чтобы повысить доступность медицинских услуг, в регионах организуют центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В Челябинской области уже действуют семь таких центров. Центр в Златоусте один из самых крупных. Он работает на базе клиники «Лотос» и оснащен самым современным оборудованием. Прием в Златоусте ведут высококвалифицированные врачи.

«Для удобства пациентов организован бесплатный трансфер из Миасса до ЦАОП Златоуста и обратно», — добавляют в ведомстве.

Ранее житель Миасса через соцсети обратился к главе региона Алексею Текслеру с просьбой не закрывать онкологию в его городе. По словам автора обращения, это снизит доступность медицинской помощи и приведет к тому, что часть пациентов вообще не захочет обращаться к врачу.