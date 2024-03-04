Минздрав Челябинской области объяснил перебои в поставке льготных лекарств

И призвал не отказываться от льгот в пользу монетизации

Жители Челябинской области жалуются на перебои с выдачей льготных лекарств. Почему чиновники не всегда могут обеспечить наличие препаратов в аптеках области, в эфире ЦУРа рассказал заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин.

По словам Ванина, бесплатные лекарства на Южном Урале получают около 90 тысяч федеральных и 200 тысяч региональных льготников. Каждый год на покупку льготных лекарств выделяют все больше и больше денег. Но перебои все же случаются из‑за проблем с логистикой и поставщиками.

«Иногда лекарства отсутствуют на рынке. Мы объявляем торги, а поставщики на них не приходят», — замечает Евгений Ванин.

В большинстве случаев решить проблему помогает замена препарата на лекарство с таким же действующим веществом, но другим торговым названием. Подобрать новое лекарство может лечащий врач или врачебная комиссия. Если же заменить препарат невозможно, Минздрав оформляет персонифицированную заявку и объявляет торговую закупку для конкретного пациента.

Большая часть лекарственных препаратов для льготников на этот год уже закуплена в декабре. Для федеральных льготников в регионе создан запас на шесть с половиной месяцев, для региональных льготников — на восемь месяцев.

Информация по пропавшим с рынка лекарствам меняется раз в неделю. Примерно с той же периодичностью можно уточнять информацию о наличии препаратов в аптеках, заявил Ванин. Например, сейчас поступили препараты севеламер и эпоэтин для пациентов с больными почками. Не должно быть проблем с поставками инсулина — если он пропал из аптеки, значит, его вот-вот подвезут. По словам Ванина, инсулин не завозят в аптеку большими партиями, так как приходится соблюдать особый температурный режим.

«Списки дефектурных препаратов, которые временно пропадают с рынка, за последнее время сократились в разы. Сейчас в дефектуру попадают только единичные препараты», — заверил Ванин.

Замминистра призвал земляков не отказываться от льготных лекарств в пользу монетизации, так как трудности с приобретением препаратов временные, и, выбрав денежную компенсацию, а она небольшая, пациент потом часто не может выкупить дорогостоящий препарат.

В Челябинской области собираются ввести подъемные для работников скорой помощи. Законопроект об этом разрабатывают в Минздраве.

