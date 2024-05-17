Минздрав Челябинской области объяснил очереди в СПИД‑центр

Ситуацию уже удалось нормализовать

Пациенты с ВИЧ пожаловались в соцсетях на столпотворение пациентов в СПИД-центре в Челябинске на улице Шуменской. Чтобы попасть к врачу и получить льготный рецепт на таблетки, очередь приходилось занимать на улице. Минздрав Челябинской области объяснил причину очередей.

Наплыв пациентов в Минздраве связали с перебоями в поставках антиретровирусных препаратов, из-за чего рецепты больным выдавали не на два-три месяца, как обычно, а только на месяц.

«В настоящий момент поставки возобновлены в полном объеме, выдача антиретровирусных препаратов осуществляется в обычном режиме на два-три месяца. Минздрав региона и администрация областного СПИД-центра держит ситуацию на контроле и принимает оперативные решения, чтобы охват антиретровирусной терапией не снизился, а медицинская помощь была доступной», — сообщили ИА «Первое областное» в Минздраве Челябинской области.

Напомним, поставку лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных в регионы, в том числе в Челябинскую область, осуществляет Минздрав РФ.

Между тем по приглашению фонда «Источник надежды» в Челябинск приехал известный общественный деятель москвич Игорь Пчелин — иногда его называют «пациентом 02». Игорь — второй человек на просторах России, заявивший открыто, что живет с ВИЧ. Почему он принял такое решение и как живет с этим, Игорь рассказал журналисту ИА «Первое областное».

Специалисты СПИД-центра заявили о том, что на Южном Урале по итогам 2023 года на 4,8% снизилась смертность от ВИЧ-инфекции.