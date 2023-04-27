Минздрав Челябинской области объяснил дефицит вакцины от кори

Региональные власти уже подали дополнительную заявку на поставку препарата

С начала этого года в России растет число случаев заражения корью. В Челябинской области этой инфекции не было с 2020 года, но всего за месяц уже выявлено 12 больных. В связи с этим на Южном Урале проводится подчищающая вакцинация против кори. Однако жители области пишут в социальных сетях, что вакцина есть далеко не во всех медицинских организациях.

«Сейчас в Челябинской области имеется ди-вакцина, которая формирует иммунитет сразу против двух инфекций — кори и паротита. Эту вакцину на данный момент используют в большей степени для вакцинации контактных в очагах. Такие прививки позволяют предотвратить распространение кори среди невакцинированного населения»,

— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Между тем вакцина нужна для вакцинации детей в рамках национального календаря и для вакцинации взрослых, которые не болели и не прививались от кори.

«Минздрав региона принимает все оперативные меры по устранению дефицита вакцины против кори. Уже направлены дополнительные заявки в Минздрав России об обеспечении потребности Челябинской области в вакцине как по национальному календарю, так и для закупки за счет областного бюджета. Правда, с начала 2023 года несколько аукционов на поставку вакцины от кори не состоялись в связи с отсутствием заявок от поставщиков»,

— подчеркивают в Минздраве.