«Сейчас в Челябинской области имеется ди-вакцина, которая формирует иммунитет сразу против двух инфекций — кори и паротита. Эту вакцину на данный момент используют в большей степени для вакцинации контактных в очагах. Такие прививки позволяют предотвратить распространение кори среди невакцинированного населения», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
Между тем вакцина нужна для вакцинации детей в рамках национального календаря и для вакцинации взрослых, которые не болели и не прививались от кори.
«Минздрав региона принимает все оперативные меры по устранению дефицита вакцины против кори. Уже направлены дополнительные заявки в Минздрав России об обеспечении потребности Челябинской области в вакцине как по национальному календарю, так и для закупки за счет областного бюджета. Правда, с начала 2023 года несколько аукционов на поставку вакцины от кори не состоялись в связи с отсутствием заявок от поставщиков», — подчеркивают в Минздраве.
Между тем на Южном Урале продолжает расти число пациентов, заразившихся корью. Лаборатории подтвердили уже 12 случаев заболевания этой инфекцией.
Из-за кори на этой неделе закрыли на карантин роддом Клиники ЮУГМА, здесь заболела одна из рожениц.
Чем опасна болезнь и кому необходимо привиться, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».