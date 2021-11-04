Минздрав Челябинской области обновил список пунктов, где прививают от ковида

Приводим полный перечень точек и график работы медиков

Утром 4 ноября Минздрав Челябинской области обновил перечень пунктов, где южноуральцы могут поставить прививку от коронавируса до конца этой недели, то есть до 7 ноября. Приводим новый список и график работы медицинских бригад.

Челябинск

Дворец спорта «Юность»: с 10:00 до 20:00.

ТРК «Космос»: 12:00 — 20:00.

Гипермаркет «Лента», ул. Братьев Кашириных, 75: 12:00 — 20:00.

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23: 15:00 — 19:00.

ТК «КС»: 14:00 — 20:00.

ТРК «Алмаз»: 14:00 — 20:00.

Магнитогорск

ТРК «Гостиный двор: 12:00 — 20:00.

ТРК «Континент»: 12:00 — 20:00.

ТРК «Семейный парк»: 12:00 — 20:00.

ТЦ «Лента»: 12:00 — 20:00.

ТК «Джаз Молл»: 12:00 — 20:00.

Миасс

Администрация города: 12:00 — 17:00.

Златоуст

Автовокзал: 4 и 5 ноября — 9:00 — 14:00, 6 и 7 ноября — 10:00 — 15:00.

ТРК «Агат»: 4 и 5 ноября — 13:00 — 19:00, а 6 и 7 — 10:00 — 15:00.

Кыштым

ТК «Радуга»: 12:00 — 20:00.

Пласт

Школа № 10: 9:00 — 16:00.

Также добавлены круглосуточные пункты вакцинации.

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.

ГКБ № 8, ул. Горького 18.

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5.

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а.

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00-8.00).

Сатка

Районная больница, приемный покой

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой.

Касли

Районная больница, приемный покой.

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой.

Кыштым

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой.

Карабаш

Городская больница, приемный покой.

Село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара.

Варна

Районная больница, приемный покой.

Троицк

Медпункт ЖД вокзала.

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара.

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение.

Октябрьское

Районная больница, приемный покой.

Увелка

Районная больница, приемный покой.

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт.

Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения.

Село Агаповка

Районная больница.

Куса

Районная больница, приемный покой.

Нязепетровск

Районная больница.

Село Кизильское

Районная больница.

Село Аргаяш

Районная больница.

Миасс

Городская больница № 3: 19:00 — 22:00

Кабинеты вакцинации в поликлиниках медицинских учреждений региона в эти дни работают ежедневно, в штатном режиме.