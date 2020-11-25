Минздрав Челябинской области дал рекомендации для гипертоников и диабетиков в пандемию

Диспансерных больных призывают по возможности сидеть дома.

По наблюдениям медиков, коронавирус особенно опасен для больных, состоящих на диспансерном учете. Именно люди с хроническими недугами легче всего заражаются новой инфекцией и переносят её тяжелее других. Элементарные рекомендации для гипертоников и диабетиков дал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.

«Прежде всего пациенты, стоящие на диспансерном учете, должны поддерживать связь со своим лечащим доктором и принимать все назначенные препараты. Кроме того, им стоит избегать широкого круга контактов, особенно если рядом есть люди с признаками ОРВИ. Я советую гипертоникам и людям с сахарным диабетом по возможности находиться дома», — сказал Юрий Семёнов во время традиционного коронавирусного брифинга для журналистов.

Если же таким людям приходится выходить в общественные места, министр советует носить маски и защищать от вируса руки.

По данным на 25 ноября, в Челябинской области диагноз коронавирус официально подтвержден у 25 тысяч 306 человек. Минувшие сутки дали рекордный прирост заболевших — 241 человека.