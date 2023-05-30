Минюст РФ внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает это решение логичным и последовательным

Министерство юстиции России включило международную неправительственную экологическую организацию Greenpeace в список организаций, признанных нежелательными на территории страны. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации“ на основании решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 18 мая 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее в генеральной прокуратуре РФ отметили, что деятельность организации сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела страны и направлена на подрыв ее экономических основ. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Greenpeace финансирует деятельность российских организаций — иноагентов и требует изменения российского законодательства в ущерб интересам общества.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов сообщил журналисту ИА «Первое областное», что решение Минюста логичное и последовательное.

«Зафиксировали нежелательность нахождения иноагента на нашей территории в соответствии с законом. Для нас решение долгожданное. Закрыли еще одну фабрику по производству фейков о природоохранной политике нашей страны. Это честно и справедливо: получать деньги из недружественных стран, дискредитировать все, что связано с развитием России, — таким НКО не место на нашей земле», — отметил Рашид Исмаилов.

При этом, по его словам, некоторые деятели этой организации продолжают вести свою «работу» на публичных площадках, открестившись от организации.

«Я бы на них тоже обратил внимание», — резюмировал председатель Российского экологического общества.