Минюст РФ признал иноагентом челябинскую организацию «Школа призывника»

Ее руководители заявили, что продолжат свою деятельность в усиленном режиме

Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных агентов челябинскую организацию «Школа призывника»*. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ее сотрудники выступали против специальной военной операции и распространяли негативную информацию о деятельности Вооруженных сил РФ.

«Автономная некоммерческая правозащитная организация „Школа призывника“ распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, негативную информацию о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, участвовала в распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине»,— уточнили в ведомстве.

В самой организации отметили, что признание иноагентом никак не отразится на их деятельности:

«Единственное, что изменится — к нашей работе добавится больше отчетности, но это никак не отразится на тех, кому мы помогаем. Мы не собираемся сворачивать нашу работу. Наоборот, мы будем продолжать помогать тем, кто нуждается в нашей помощи»,— сообщается на странице организации.

По данным, опубликованным на сайте «Школы призывника», организация занимается обучением призывников, военнослужащих и их родственников справляться с возникающими проблемами и защищать свои права без помощи юристов, а также проводит консультации по вопросам призыва.