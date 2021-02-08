Минувшей ночью челябинские дорожники устраняли последствия коммунальной аварии

Также специалисты очищали город от снега и грязи

Минувшей ночью челябинским дорожникам вновь пришлось устранять последствия коммунальной аварии, произошедшей в центре города. Также по традиции в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства рассказали, сколько техники и рабочих убирали снег и сколько осадков вывезли на полигон.

«В ночь на 8 февраля на улицах Челябинска работала 241 единица техники: 45 комбинированных дорожных машин, 67 тракторов МТЗ, 49 погрузчиков, 74 самосвала, 5 автогрейдеров, 1 экскаватор. В уборке был задействован 101 дорожный рабочий. Вывезено 2347,5 тонны снега. Также ночью подрядными организациями велась обработка проезжей части после выхода воды на проспекте Ленина, 75, Свердловском тракте со стороны улицы Черкасской»,— рассказали в комитете.

Сегодня днем снег в городе убирают 292 единицы техники, среди которой: 42 комбинированные машины, 76 самосвалов, 1 экскаватор и другая техника. Машинам помогают 287 рабочих. Специалисты очищают от снега дороги, остановки общественного транспорта, тротуары, прилотковую часть, а также обрабатывают опасные участки противогололедными материалами.

Напомним, сегодня в Челябинске вновь ожидается снег. Температура воздуха будет довольно прохладной. Подробнее о погоде можно узнать здесь.