Минувшая ночь в Челябинской области стала самой холодной с начала июля: в отдельных районах температура опустилась до +6 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
«На протяжении последних суток наблюдалась переменная облачность, местами прошли кратковременные дожди. Ночью в горах отмечались туманы. Температура воздуха днем поднялась до +19...+22°С, ночью опустилась до +6...+14°С»,— уточнили синоптики.
Пока ниже +6 температура воздуха ночью не опускалась. Но в предстоящие дни это вполне вероятно. Например, в Златоусте 25 июля дневная температура опустится до +12 градусов, а в ночь на пятницу может упасть до +5 градусов. В той или иной мере похолодает на всей территории региона.
Кроме того, в Челябинскую область вернутся сильные дожди. По данным синоптиков, в предстоящие дни в отдельных районах может выпасть две месячные нормы осадков.