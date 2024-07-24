Минувшая ночь стала самой холодной в июле в Челябинской области

Температура опустилась до +6 градусов

Минувшая ночь в Челябинской области стала самой холодной с начала июля: в отдельных районах температура опустилась до +6 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«На протяжении последних суток наблюдалась переменная облачность, местами прошли кратковременные дожди. Ночью в горах отмечались туманы. Температура воздуха днем поднялась до +19...+22°С, ночью опустилась до +6...+14°С»,— уточнили синоптики.

Пока ниже +6 температура воздуха ночью не опускалась. Но в предстоящие дни это вполне вероятно. Например, в Златоусте 25 июля дневная температура опустится до +12 градусов, а в ночь на пятницу может упасть до +5 градусов. В той или иной мере похолодает на всей территории региона.

Кроме того, в Челябинскую область вернутся сильные дожди. По данным синоптиков, в предстоящие дни в отдельных районах может выпасть две месячные нормы осадков.