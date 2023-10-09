Минусовые температуры и снег ожидаются в Челябинской области на этой неделе

Холода и зимние осадки прогнозируют преимущественно в горных районах

Бабье лето прошло, и в Челябинской области установилась настоящая осенняя погода с сильными ветрами и дождями. По данным синоптиков, осадки в регионе возможны на протяжении всей недели, а температура воздуха в большинстве районов не поднимется выше +10 градусов, а где-то опустится до минусовой. Подробнее о погоде на неделю с 9 по 15 октября — в материале ИА «Первое областное».

«В понедельник с европейской территории России к границам уральских регионов продвинется циклон: ожидается пасмурная погода, усилится дождь, порывы ветра в Челябинской области могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью 2—7°, днем 7—12°С. 10 октября осадки ослабеют, но температура воздуха еще снизится: ночью −2...+2°С, днем +2...+7°С. Холодная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега сохранится в большинстве районов Урала 11 октября»,— рассказали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Челябинске на этой неделе, согласно сервису «Яндекс. Погода», столбики термометров будут показывать +8 градусов в дневные часы. Ночные температуры будут варьироваться в пределах от +1 до +7 градусов. Сегодня, в среду, пятницу и воскресенье ожидаются дожди.

В горных районах области на этой неделе прогнозируют дождь и снег. Дневные температуры могут опускаться до −1 градуса, а ночные — до −5 градусов.

На остальной территории в отдельные дни также ожидаются дожди. Температура воздуха будет в пределах от +5 до +10 градусов.

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