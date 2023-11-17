Минусовую температуру, снег и метели прогнозируют в Челябинской области в выходные

Ожидается порывистый ветер

В предстоящие выходные, 18 и 19 ноября, в Челябинской области ожидается минусовая температура. В субботу синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снег, в воскресенье осадков не будет. Рассказываем о погоде подробнее.

В ночь на субботу в регионе в большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег, на юге с дождем. Возможны слабые метели. На дорогах гололедица. Столбики термометров опустятся до −1...−6 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до −5°C. Облачно с прояснениями, осадки и метели сохранятся. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет −2...−4 градуса, днем синоптики прогнозируют от −1 до −3°C. Облачно с прояснениями, слабый снег. Ветер преимущественно северного направления 5—10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 19 ноября, погода порадует отсутствием осадков. Ночью обещают от −5 до −10°C, днем — от −2 до −7°C. Ветер северо-западный, западный 3—8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В столице Южного Урала 19 ноября обещают переменную облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут около −9°C, днем — до −4°C. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.