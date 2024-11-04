Минусовую температуру и сильный ветер обещают жителям Челябинской области 4 ноября

Местами пройдет небольшой снег

Сегодня, 4 ноября, в Челябинской области будет холодно и ветрено: порывы будут достигать 18 метров в секунду. В большинстве районов осадков не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров зафиксируются на −2°С. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, западный от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинской области градусники покажут от −4 до +1°С. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Возможна метель. Ветер западного направления от 8 до 13 метров в секунду, порывы могут достигать от 15 до 18 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили южноуральцев о сильном гололеде ночью и утром 4 ноября.