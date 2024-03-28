Минусовая температура и снегопады возвращаются в Челябинскую область

Но только на один день

В пятницу, 29 марта, в Челябинскую область заглянет зима: в регионе ожидаются минусовые температуры, снег и метели. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют сильный ветер.

В Челябинске этой ночью похолодает до −6°C и пройдет небольшой мокрый снег. На отдельных участках дорог гололед. Днем будет от 0 до −2°C. Осадки сохранятся. Ветер северный, северо-восточный 7—12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Магнитогорске день выдастся пасмурным, осадков быть не должно. Показания термометров приблизятся к −1...0 градусам Цельсия. Ветер северный до восьми метров в секунду.

Миасс в первой половине дня накроют снегопады, ближе к вечеру небо прояснится. Температура воздуха составит до −4°C. Ветер северо-западного направления до семи метров в секунду.

Жителям Сатки синоптики также прогнозируют снег и −6°C. Ветер преимущественно северо-западный 4,3 метра в секунду.

В Южноуральске пройдет дождь со снегом. Отметка на градуснике достигнет −3°C. Ветер северо-западный до семи метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе предстоящей ночью опустятся до −1...−6 градусов, в горах обещают понижение температуры до −9°C. Небольшой мокрый снег, на юге-востоке — с дождем. Местами осадки будут умеренными. В западных районах вероятны снегопады. Гололед. Днем ожидается от −4 до +1°C. Локально небольшой снег, метели. Ветер северный, северо-западный до 7—12 метров в секунду с порывами до 15—18 метров в секунду.