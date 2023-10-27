Минусовая температура и гололед сохранятся в Челябинской области

Местами ожидается порывистый ветер

Сегодня, 27 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность. В отдельных городах возможен легкий снег. Температура воздуха сохранится минусовой, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске столбики термометров приблизятся к отметке −8°C, днем будут варьироваться от −2 до 0°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западного направления 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность, обильных осадков не обещают. Местами возможен гололед. Температура воздуха утром составит около −5°C, в отдельных районах значительно ниже. Днем ожидается от −4 до +1°C. Ветер западный 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.