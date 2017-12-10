/ С минус 20 градусов начнется неделя на Южном Урале

﻿Метель перейдет в легкий снегопад.

Зима окончательно закрепилась на Южном Урале. Новая неделя принесет понижение температуры. Ночью с воскресенья на понедельник, 11 декабря, столбик термометра в отдельных районах будет показывать минус 20 градусов. При этом снег не перестанет идти. Однако это будет легкий снегопад, а не метель, как в выходные.

Ночью в Челябинской области ожидается температура от минус 12 до минус 17 градусов, при прояснении до минус 20. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем воздух прогреется до минус 9, минус 14 градусов. Будет небольшой снег. Ветер северный до 9 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в Челябинске будет немного теплее. Самая низкая температура, ожидаемая ночью, — минус 15 градусов. Днем будет от минус 10 до минус 12 градусов Цельсия. Снега не предвидится. Синоптики обещают ясный, солнечный день.