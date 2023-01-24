Минцифры Челябинской области объяснило сбои в работе сайта записи к врачу

Ведомство дало советы, как избежать сбоя

Сайт Минздрава Челябинской области zdrav74.ru и сайт записи к врачу talon.zdrav74.ru перестали открываться с первого клика. Перед открытием ноутбуки и гаджеты предупреждают челябинцев о возможной угрозе. С чем это связано, рассказали в Минцифры Челябинской области.

Минздрав Челябинской области стал одним из первых исполнительных органов региона, который перевел свой сайт и сайт для записи в поликлиники на отечественные сертификаты безопасности. Эта необходимость продиктована сложной геополитической обстановкой.

«Раньше, со старыми сертификатами, пользователь не замечал, что его персональные данные на сайте могут быть использованы во вред. Российские сертификаты делают доступ пользователей к ресурсам в условиях зарубежных санкций безопасным. Поэтому в интернет стоит заходить через браузеры, которые применяют сертификаты Минцифры России, или напрямую скачать с портала „Госуслуги“ и установить на устройства сертификат Минцифры России»,

— говорит начальник службы защиты государственных информационных систем и критической информационной инфраструктуры Минцифры Челябинской области Алена Лобчикова.

Для бесперебойного и безопасного доступа к сайтам Минцифры советует использовать браузер, поддерживающий российские сертификаты. Это последние версии «Яндекс» или «Атом».

Если проблема сохраняется, стоит проверить настройки установленной на устройстве антивирусной программы либо настроить свое устройство по рекомендациям «Госуслуг», установив корневые и промежуточные сертификаты. В инструкциях по этой ссылке предложены настройки для всех типов устройств на Android, iOS, Windows, MacOS, Linux.



Также помните о других способах записи к врачу:

— по единому номеру «122»;

— через портал «Госуслуги» в разделе «Запись на прием к врачу».