Минцифры Челябинской области обновило портал «Дети дома»

На каникулы школьникам приготовили новые развлечения

Контент портала «Дети дома», где школьники региона могут с пользой и весело провести время в зимние каникулы, обновили в преддверии новогодних праздников, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«На платформе представлено 30 новых ресурсов по четырем рубрикам: „Развлечения“, „Новые знания“, „Обучение“ и „Экскурсии“. Ассортимент ресурсов широк: обучающие курсы, познавательные видео и статьи, фильмы, музыка, квесты, мастер-классы, конкурсы, игры, виртуальные путешествия и многое другое»,

— рассказывают в пресс-службе.

Региональный портал «Дети дома» запущен в октябре 2020 года, когда школы отправили на дистант из-за разгула коронавируса. Со временем платформа стала известна далеко за пределами Челябинской области: ее посещают дети и взрослые из Москвы, Московской, Свердловской и Тюменской областей, Пермского края.

Напомним, проект реализуется по инициативе и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.