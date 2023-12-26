Минцифры Челябинской области к зимним каникулам обновило портал «Дети дома»

Школьникам предлагают 32 новых полезных ресурса

Путешествие к Деду Морозу, праздничный марафон от школы художников, мастер-классы по новогодним подаркам, познавательные фильмы и видеоуроки для школьников — все это обновленный портал «Дети дома». К зимним праздникам специалисты обновили контент одной из самых популярных детских бесплатных площадок, сообщает пресс-служба Минцифры Челябинской области.

«Над наполнением сайта работает большая команда специалистов. Весь контент перед размещением на платформе тщательно проверяется. Кроме этого мы стараемся, чтобы информация и ссылки соответствовали периоду каникул. Например, есть тренажер для мозга, сказки вслух, видео, как лепить из пластилина, танцевальная разминка, физика для инопланетян об устройстве нашей планеты и многое другое», — говорит заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Напомним, портал был создан в первый год пандемии по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.