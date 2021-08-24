Минтруд РФ утвердил порядок информирования россиян о размере будущей пенсии

Уведомления будут приходить раз в три года

В России установили порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии. Соответствующий приказ подписал глава Минтруда РФ Антон Котяков. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 23 августа.

Согласно тексту приказа, сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут получат мужчины в возрасте от 45 лет и женщины в возрасте от 40 лет, не получающие пенсии досрочно или по инвалидности. Уведомлять о размерах пенсий будут раз в три года.

Кроме того, застрахованных россиян будут уведомлять о том, сколько еще лет необходимо доработать и какой стаж приобрести, чтобы выйти на пенсию.

«Застрахованным лицам, зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации, сведения предоставляются по 31 декабря соответствующего года в месяце достижения застрахованными лицами возраста 45 и 40 лет с использованием подсистемы единого личного кабинета федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“»,— говорится в документе.

Те, кто не зарегистрирован на „Госуслугах“, должны самостоятельно подать запрос в Пенсионный фонд России.