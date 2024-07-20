Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

Проект приказа представлен на общественное обсуждение

Министерство труда и соцзащиты России предложило расширить перечень профессий для альтернативной службы до 237 специальностей, а также увеличить количество предприятий, где могут работать альтернативнослужащие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Минтруд представил на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. Список составлен на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и органа исполнительной власти субъектов России»,— сообщили в ведомстве.

В перечень предлагают добавить 13 профессий, в том числе гидролог, операционный медбрат, библиотекарь средней квалификации, техник-метеоролог, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, инструктор-методист по лечебной физкультуре и другие.

Сейчас документ содержит 224 профессии и 1305 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие. Планируется расширить перечень до 237 специальностей и 1442 предприятий.

Напомним, осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря.