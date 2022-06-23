Ожидается, что маткапитал будет меняться следующим образом.2023 год
На первого ребенка — 616,3 тыс. рублей.
На второго — 814,4 тыс. рублей.
2024 год
На первого ребенка — 653,9 тыс. рублей.
На второго — 864,1 тыс. рублей.
2025 год
На первого ребенка — 680,1 тыс. рублей.
На второго — 898,7 тыс. рублей.
Такие суммы приводятся в документе с учетом ежегодной индексации.
Сейчас размер материнского капитала в России равен 524,5 тыс. рублей на первого ребенка и 693,1 тыс. рублей — на второго ребенка.
С этого года маткапитал будут индексировать ежегодно на дату 1 февраля.
Деньги маткапитала можно потратить:— на улучшение жилищных условий;
— на образование ребенка;
— на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью;
— на накопительную часть пенсии мамы;
— на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.