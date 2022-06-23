Минтруд посчитал размер материнского капитала в России до 2025 года

Стоимость сертификата теперь индексируют каждый год

Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект бюджета Пенсионного фонда России на ближайшие годы. Среди прочего ведомство приводит размер материнского капитала в 2023-2025 годах, сообщает в четверг, 23 июня, РИА Новости.

Ожидается, что маткапитал будет меняться следующим образом.

На первого ребенка — 616,3 тыс. рублей.

На второго — 814,4 тыс. рублей.

На первого ребенка — 653,9 тыс. рублей.

На второго — 864,1 тыс. рублей.

На первого ребенка — 680,1 тыс. рублей.

На второго — 898,7 тыс. рублей.

Такие суммы приводятся в документе с учетом ежегодной индексации.

Сейчас размер материнского капитала в России равен 524,5 тыс. рублей на первого ребенка и 693,1 тыс. рублей — на второго ребенка.

С этого года маткапитал будут индексировать ежегодно на дату 1 февраля.

Деньги маткапитала можно потратить:

— на улучшение жилищных условий;

— на образование ребенка;

— на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью;

— на накопительную часть пенсии мамы;

— на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.