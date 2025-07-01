Минтруд показал проект календаря выходных, в котором новогодние каникулы длятся 12 дней

Если инициативу примут, челябинцы будут отдыхать с 31 декабря по 11 января

Минтруд РФ показал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Если он пройдет общественное обсуждение и экспертизу, то челябинцев ждет 118 дней отдыха за год, включая выходные и праздники.

Так, новогодние каникулы у россиян будут с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. В феврале и марте будет по три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. В мае россияне дважды отдохнут по три дня: с 1-е по 3-е число и с 9-е по 11-е.

В июне 12 число станет выходным — жители будут праздновать День России. Также в ноябре появится выходная среда — в День народного единства 4-го числа.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается Правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

А новогодние праздники 2027 года начнутся уже 31 декабря.