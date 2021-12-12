Минтранс РФ обяжет пассажиров нижних полок уступать места у стола для еды

Ведомство планирует обновить правила перевозки пассажиров и багажа ж/д-транспортом

Министерство транспорта РФ предложило обновить правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. В частности, предлагается обязать пассажиров, располагающихся на нижних полках, уступать места у стола в обеденное время для пассажиров с верхних полок и запретить высадку лиц до 16 лет. Текст проекта приказа опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Так, согласно новым правилам, пассажиры нижних полок будут обязаны уступать место пассажирам верхних полок в обеденное время, а также во время завтрака и ужина.

«По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи. Время для приема пищи составляет в утренние и вечерние часы не более 30 минут, в обеденное время не более 1 часа»,— говорится в тексте проекта приказа.

Планируется ввести оформление билетов в купе по гендерному признаку. При этом дети до 10 лет смогут совершать поездки вместе с родителями в любом купе.

«При наличии в поезде дальнего следования купе с установленным перевозчиком признаком „женское“, „мужское“ или специализированных мест для проезда пассажиров с детьми, пассажир соответствующего пола либо пассажир с детьми имеет право приобрести проездной документ (билет) в указанное купе или на указанные места. Проездные билеты детям в возрасте до 10 лет оформляются в купе с признаком „женское“ или „мужское“ вне зависимости от пола ребенка»,— написано в приказе.

По новым правилам купить билет на поезд можно будет не только по паспорту, но и по другим документам. В их числе — справка об утере паспорта, свидетельство о рождении, военный билет, справка об освобождении из мест лишения свободы, паспорт гражданина СССР, вид на жительство и другие.

Обновлены и правила перевозки ручной клади:

«Пассажир в поездах дальнего следования имеет право бесплатно провозить с собой на 1 проездной документ (билет), кроме мелких вещей, ручную кладь общим весом не более 36 кг (для вагонов с 2-местными купе (СВ) — 50 кг), общий размер которой по сумме 3 измерений не превышает 180 см. К ручной клади относятся вещи пассажиров, перевозимые ими при себе, независимо от их рода и вида упаковки, которые по своим размерам помещаются в пассажирских вагонах на местах, предназначенных для размещения ручной клади, исходя из конструктивных особенностей вагона»,— говорится в документе.

Проект также предусматривает запрет на высадку из поездов несовершеннолетних до 16 лет.

С полным текстом документа можно ознакомиться на портале правовых актов.

Когда новые правила вступят в силу — не сообщается.