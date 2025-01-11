Минтранс РФ обязал размещать детей вместе с родителями в самолетах без доплат

Подписан соответствующий приказ

С 20 января российские авиакомпании будут обязаны размещать детей до 12 лет рядом с родителями без доплаты. Кроме того, дети до двух лет, не занимающие отдельное место, будут летать бесплатно. Это следует из приказа Минтранса России, опубликованного на портале официальной правовой информации.

«Перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места в одном ряду, не разделенные проходом, без взимания дополнительной платы»,— говорится в тексте документа.

Также приказом утверждены скидки на билеты для детей. Так, на внутренних рейсах детям до двух лет без предоставления отдельного места положена скидка в размере 100%. На международных рейсах перевозчик обязан предоставлять скидку в размере 90%.

Если же ребенок в возрасте до 12 лет занимает отдельное место, то скидка на внутренних рейсах составит 50%. На международных рейсах размер скидки устанавливает перевозчик.