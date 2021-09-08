Минтранс предлагает ограничить скорость самокатов до 25 км/час

Ведомство представило финальную редакцию изменений в ПДД

Минтранс РФ подготовил поправки в ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Вызвавший бурное общественное обсуждение документ, разработка которого ведется более трех лет, вводит для пользователей запрет разгоняться быстрее 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и проезжей части, сообщает газета «Коммерсант».

Кроме этого, Минпромторг прорабатывает возможность закрепить лимит скорости не только нормативно, но и в программном обеспечении всех ввозимых в РФ самокатов. Издание отмечает, что споры между Минтрансом, ГИБДД и депутатами продолжаются третий год, поэтому спрогнозировать, утвердят ли поправки, сложно.

Электросамокаты и подобные устройства выделены в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности. Для них, следуя из текста поправок, вводится лимит скорости в 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и обочинах.

Из более ранней редакции сохранилась норма, которая разрешает двигаться на СИМ по правой стороне проезжей части вместе с другими транспортными средствами. Но для этого средство передвижения должно быть оснащено тормозами, звуковым сигналом, светоотражателями и фонарями. Вводится ограничение по массе: СИМ должно весить не более 35 кг для езды по тротуару и в пешеходной зоне.

Пока споры вокруг поправок продолжаются, в крупных городах самокаты набирают все большую популярность. Вместе с ней растет и число происшествий, связанных с СИМами. Так, летом в Магнитогорске пятилетний ребенок на самокате попал под колеса автомобиля, а в Челябинске после полученных травм в больнице скончался водитель электросамоката после столкновения с иномаркой. В начале лета на челябинца возбудили уголовное дело за причинение травм ребенку, на которого водитель шерингового электросамоката наехал в парке Гагарина.