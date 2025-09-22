Минстрой России выберет город Челябинской области с лучшей архитектурой

На победу претендуют шесть кандидатов, а лидирует пока Троицк

Минстрой России проводит всероссийское народное голосование «Город с самой интересной архитектурой». Еженедельная акция выбирает топ городов региона и показывает их инфраструктуру в своем телеграм-канале. На Южном Урале за победу в голосовании поборются шесть городов, лидерство захватил Троицк.

От Челябинской области попали шесть городов: Магнитогорск, Миасс, Кыштым, Троицк, Сатка и сам мегаполис. В Челябинске проектная дирекция выделила Дом Данцигера — Высоцкого и Архипова, Государственный исторический музей Южного Урала и памятник «Сказ об Урале». Мегаполис хотя и не лидирует, но держит вторую позицию в голосовании.

Магнитогорск заинтересовал монументом «Тыл — фронту», проспектом Металлургов и Ленинским районом. Он находится на третьем месте по голосам.

Среди других исторических городов Кыштым, по мнению Минстроя, выделяют два завода Никиты Демидова, Белый и Народный дом. Голосов за бывшее заводское поселение совсем немного, город держится на четвертой позиции. Меньше всего заинтересовали Миасс и Сатка.

Пока в голосовании лидирует Троицк. Проектная дирекция выделила там публичную библиотеку, краеведческий музей, торговый пассаж братьев Яушевых и Дмитриевскую площадь. Архитектура города заинтересовала не только Минстрой, но и режиссера Анну Матисон. Так, в прошлом году здесь сняли исторический детектив «Плевако» об известном южноуральском адвокате XIX века Федоре Никифоровиче. Троицк выступил «в роли» старой купеческой Москвы, а гения адвокатуры сыграл народный артист Сергей Безруков. Он же приехал сегодня в Челябинск на открытие памятника самому Федору Плевако.

Проголосовать за любимый город можно в телеграм-канале проектной дирекции Минстроя России.