Минспорт принял на стажировку двух участников проекта «Герои Южного Урала»

Бойцы будут изучать нормативную базу ведомства и помогать в организации мероприятий

Два участника программы «Герои Южного Урала» приняты на стажировку в министерство спорта Челябинской области. Бойцы будут изучать нормативную базу ведомства, помогать в организации спортивных мероприятий и внедрять новые комплексы для решения актуальных проблем сферы, сообщили в министерстве.

Герои Станислав Корецкий и Михаил Пилецкий уже встретились с министром физической культуры и спорта Челябинской области Владимиром Ивановым и его заместителями. На встрече были определены кураторы, которые будут координировать работу новых специалистов.

«Мы стремимся создать условия для поддержки и развития военнослужащих и ветеранов, чтобы они могли реализовать свой потенциал и в жизни, и в спорте. Каждый из участников — это пример для подражания, и мы рады тому, что можем помочь им в этом важном пути», — отметил министр.

Кадровый проект «Герои Южного Урала» стартовал 1 июля 2025 года. За парты сели 60 участников и ветеранов специальной военной операции. В течение года им предстоит освоить основы госуправления. Впоследствии их ждет работа в органах власти Челябинской области и муниципалитетов региона.