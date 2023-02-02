Минсоц проверит условия жизни голодающей пенсионерки из Троицка

Соседи пожилой женщины описали ее мучения в социальных сетях

Минсоц региона направит своих специалистов по адресу престарелой женщины, которая, по словам соседей, подвергается истязаниям со стороны своих близких. Об этом ИА «Первое областное» в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Челябинской области.

О тяготах жизни женщины рассказали в социальных сетях ее соседи. По словам жильцов многоквартирного дома, бабушка ходит с палочкой и не в состоянии себя обслуживать из-за провалов в памяти — она теряется в пространстве и не понимает, где она находится.

«У этой бабушки есть дочь и внук, которым все равно, в каких условиях живет пожилой человек, что она ест. Бабушка сидит голодная. Внук периодически появляется у нее, привозит сахар и конфеты, которые бабушке нельзя при сахарном диабете. Внук материт бабушку, угрожает, чтобы к ней никто не ходил. Пугает бабушку, забирает пенсию»,

— рассказывают соседи.

Социальный работник к старушке, по словам соседей, не ходит. Сиделку или помощника ей тоже не нанимают, хотя квартира пожилой женщины давно похожа на помойку.

Минсоц Челябинской области уже получил адрес пенсионерки. К женщине направили соцработников.