О тяготах жизни женщины рассказали в социальных сетях ее соседи. По словам жильцов многоквартирного дома, бабушка ходит с палочкой и не в состоянии себя обслуживать из-за провалов в памяти — она теряется в пространстве и не понимает, где она находится.
«У этой бабушки есть дочь и внук, которым все равно, в каких условиях живет пожилой человек, что она ест. Бабушка сидит голодная. Внук периодически появляется у нее, привозит сахар и конфеты, которые бабушке нельзя при сахарном диабете. Внук материт бабушку, угрожает, чтобы к ней никто не ходил. Пугает бабушку, забирает пенсию», — рассказывают соседи.
Социальный работник к старушке, по словам соседей, не ходит. Сиделку или помощника ей тоже не нанимают, хотя квартира пожилой женщины давно похожа на помойку.
Минсоц Челябинской области уже получил адрес пенсионерки. К женщине направили соцработников.