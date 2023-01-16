Минсоц потратит 117 млн рублей на помощь пожилым южноуральцам

Самым немощным пенсионерам выделят бесплатных нянь

Минсоц Челябинской области в 2023 году потратит около 117 млн рублей на реализацию регионального проекта «Старшее поколение». Об этом в понедельник, 16 января, сообщает пресс-служба ведомства.

На эти деньги в Челябинской области будет внедряться система долговременного ухода, сельских пенсионеров будут возить на скрининги и диспансеризацию. Часть денег также направят в виде субсидий негосударственным поставщикам социальных услуг.

Так, более 200 пожилых жителей Златоуста, Озерска, Магнитогорска, Челябинска и Сатки продолжат получать бесплатные услуги сиделок на дому. Также на услуги сиделок будут выделены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.

Новшеством 2023 года станет открытие регионального и территориальных координационных центров. Региональный будет информировать граждан о системе долговременного ухода, а территориальные — выявлять граждан, нуждающихся в уходе.

А вовлечение НКО позволит разнообразить социальные услуги населению, в том числе увеличить количество мест в стационарных учреждениях и предоставить социальные услуги на дому большему числу южноуральцев, благодаря чему жизнь людей старшего поколения становится комфортнее.