На эти деньги в Челябинской области будет внедряться система долговременного ухода, сельских пенсионеров будут возить на скрининги и диспансеризацию. Часть денег также направят в виде субсидий негосударственным поставщикам социальных услуг.
Так, более 200 пожилых жителей Златоуста, Озерска, Магнитогорска, Челябинска и Сатки продолжат получать бесплатные услуги сиделок на дому. Также на услуги сиделок будут выделены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.
Новшеством 2023 года станет открытие регионального и территориальных координационных центров. Региональный будет информировать граждан о системе долговременного ухода, а территориальные — выявлять граждан, нуждающихся в уходе.
А вовлечение НКО позволит разнообразить социальные услуги населению, в том числе увеличить количество мест в стационарных учреждениях и предоставить социальные услуги на дому большему числу южноуральцев, благодаря чему жизнь людей старшего поколения становится комфортнее.