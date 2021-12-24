Минсоц передаст Пенсионному фонду полномочия по выплате 36 пособий

Приводим полный перечень этих мер соцподдержки

С 1 января 2022 года министерство социальных отношений передаст полномочия по начислению и выплате ряда федеральных мер социальной поддержки Пенсионному фонду Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Изменения коснутся следующих категорий граждан:

— военнослужащих и членов их семей;

— граждан, подвергшихся воздействию радиации;

— реабилитированных граждан;

— инвалидов (детей-инвалидов);

— граждан, имеющих детей.

Тем жителям области, кто уже получает эти пособия, ПФР будет проводить выплаты автоматически на указанные ранее реквизиты. Обращаться повторно не нужно.

Если выплаты должны быть назначены впервые, человеку необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Вот полный перечень пособий, которые будет выплачивать Пенсионный фонд.

Лица, подвергшиеся воздействию радиации

1. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров.

2. Ежемесячная денежная компенсация гражданам в зависимости от времени проживания (работы) на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

3. Дополнительное пособие гражданам, постоянно проживающим на территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и зарегистрированным в установленном порядке в качестве безработных.

4. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (в зависимости от группы инвалидности).

5. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности).

6. Ежемесячная денежная компенсация на питание детей в дошкольных образовательных организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), в том числе не посещающих названную организацию по медицинским показаниям, а также обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе если они не посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по медицинским показаниям.

7. Ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет, постоянно проживающих на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

8. Ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

9. Ежемесячная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

10. Ежемесячная денежная компенсация гражданам, проживавшим в 1949—1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Течу и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр).

11. Ежегодная компенсация на оздоровление.

12. Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

13. Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы.

14. Ежегодная компенсация за вред здоровью.

15. Единовременная компенсация за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы.

16. Пособие на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы.

17. Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства, в том числе компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным транспортом, кроме случаев, когда транспортное средство предоставляется бесплатно.

18. Единовременная денежная компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

19. Сохранение в установленном порядке среднего заработка в период обучения новым профессиям (специальностям) и на период трудоустройства.

20. Дополнительное вознаграждение за выслугу лет работникам организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

21. Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе предоставляемого одновременно с выплатой единовременной компенсации на оздоровление.

22. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Военнослужащие и члены их семей

23. Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца.

24. Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

25. Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.

26. Ежемесячное пособие детям военнослужащих сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) в части сотрудников, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.

27. Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.

Реабилитированные лица

28. Денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным.

29. Компенсация реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество.

Граждане, имеющие детей

30. Пособие по беременности и родам.

31. Единовременное пособие при рождении ребенка.

32. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

33. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

34. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

35. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Инвалиды (дети-инвалиды)

36. Компенсация инвалидам страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев.