Минсоц опроверг проведение выплат участникам СВО ко Дню Победы

Ложные сообщения распространяют с фейковых аккаунтов

«Обращаем ваше внимание, что распространяемая с фейковых аккаунтов информация о выплатах участникам СВО в связи с Днем Победы не соответствует действительности»,

— говорят в министерстве.

«Министерство социальных отношений, а также территориальные управления социальной защиты не осуществляют сбор персональных данных граждан через интернет»,

— отмечают в пресс-службе.