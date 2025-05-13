Минсоц Челябинской области не проводит выплаты денег участникам СВО ко Дню Победы. Информация о таких выплатах, появившаяся в социальных сетях, является фейком, заявляют в пресс-службе ведомства.

«Обращаем ваше внимание, что распространяемая с фейковых аккаунтов информация о выплатах участникам СВО в связи с Днем Победы не соответствует действительности», — говорят в министерстве.
Также жителей области просят не переходить по ссылкам, указанным в фейковых сообщениях, и не разглашать свои персональные данные незнакомым лицам.

«Министерство социальных отношений, а также территориальные управления социальной защиты не осуществляют сбор персональных данных граждан через интернет», — отмечают в пресс-службе.
Заявления от жителей области принимаются только:

— лично в отделениях соцзащиты;
— через МФЦ;
— через портал gosuslugi.ru;
— через региональный портал gosuslugi74.ru.

Кроме того, Минсоц Челябинской области напоминает адреса официальных площадок, где публикуются достоверные новости и заявления министерства:

— телеграм-канал t.me.minsoc74chelobl;
— сайт minsoc.gov74.ru/;
— группа «ВКонтакте» vk.com/minsoc74;
— группа в «Одноклассниках» ok.ru/group59304963735688.


Накануне мошенники позвонили журналисту «Первого областного». Представившись сотрудницей администрации города, женщина пригласила нашу коллегу за «выплатой» к 9 Мая и настойчиво уговаривала назвать номер СНИЛС или паспорта. Вероятно, так наглецы пробиваются в личный кабинет на «Госуслугах», чтобы дальше шантажировать жертву.