Минсоц Челябинской области выпустил справочник по пособиям для семей с детьми

Электронную версию путеводителя можно скачать на сайте ИА «Первое областное»

Минсоц Челябинской области разработал путеводитель для семей с детьми. Справочник содержит актуальную информацию по мерам социальной поддержки, сообщает в четверг, 22 июля, пресс-служба регионального ведомства.

В путеводителе представлена информация о 19 мерах социальной поддержки для семей с детьми, начиная с беременности мамы и рождения малыша до 18 лет.

«Новые меры социальной поддержки вводятся ежегодно. Родителям порой очень сложно уследить за быстро меняющимся законодательством. Поэтому мы подготовили путеводитель о самых популярных пособиях и выплатах. Мы постарались представить информацию в легкой, понятной и доступной форме», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В брошюре, к примеру, есть такие разделы, как «Помощь многоденым семьям», «Областной маткапитал», «Пособие на подготовку детей к школе», «Социальный контракт», «Бесплатные путевки в санатории и лагеря», а также другие.

Скачать электронную версию путеводителя можно на сайте ИА «Первое областное».

Кроме того получить акутальную информацию о пособиях можно на Семейном портале Челябинской области, который создан при поддержке детского омбудсмена. На сайте есть простой калькулятор пособий и льгот.