Минсоц Челябинской области составил памятку по пособиям для пенсионеров

Приводим полный перечень существующих выплат

День пожилого человека отметят в России 1 октября. Минсоц Челябинской области решил напомнить пенсионерам, на какие виды пособий от государства они могут рассчитывать. Приводим полный перечень существующих выплат.

1316 руб. — ветеранам труда, не пользующимся услугами местной телефонной связи;

1508 руб. — ветеранам труда, пользующимся услугами местной телефонной связи.

1124 руб. — ветеранам труда Челябинской области, не пользующимся услугами местной телефонной связи;

1316 руб. — ветеранам труда Челябинской области, пользующимся услугами местной телефонной связи.

— возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в три года железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом к месту захоронения отца (матери), но не более 25 000 рублей;

— ежемесячное социальное пособие в размере 1000 рублей.

— 1783 руб.

— ежемесячная денежная выплата в размере 2000 рублей;

— возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом (за исключением проезда в вагонах с двухместными купе категории «СВ» или «люкс»), воздушным транспортом по тарифу экономического класса, водным или междугородным автомобильным транспортом (за исключением такси) в размере 100 процентов.

На компенсацию на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме имеют право одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет (50%); собственники, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов 1-й и (или) 2-й групп, достигших возраста 70 лет (50%); одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет (100%); собственники, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов 1-й и (или) 2-й групп, достигших возраста 80 лет (100%).

Получать субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (жилищную субсидию) могут южноуральцы, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленный максимум. Для всех семей Челябинской области максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 22%. Для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, многодетных семей и одиноких мам, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума или превышает прожиточный минимум не более чем на 20%, максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи — 11%.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставляется в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности и вида жилищного фонда, в размере:

— 50% стоимости занимаемой общей площади жилых помещений в пределах нормы площади жилья, установленной правительством Челябинской области;

— 50% стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов их потребления, установленных в соответствии с законодательством, и в пределах нормы площади жилья, установленной правительством Челябинской области, при оплате центрального отопления и природного газа, приобретаемого в целях отопления, а указанным лицам, проживающим в домах с печным отоплением, — твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг по его доставке;

— 50% взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, установленного правительством Челябинской области, и нормы площади жилья, установленной правительством Челябинской области.

Право на выплату имеют одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 55 лет (женщины) и старше 60 лет (мужчины), а также совместно проживающие пенсионеры в возрасте старше 55 лет, являющиеся собственниками жилого помещения, не оснащенного внутридомовым газовым оборудованием. Выплата предоставляется в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 100 тыс. рублей. При этом у собственника должна быть регистрация по месту проживания в жилом помещении, в котором необходимо установить внутридомовое газовое оборудование.

в размере 700 рублей (тем, кто на 1 октября достиг возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) и получает пенсию (независимо от ее вида).