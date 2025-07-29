Минсоц Челябинской области разъяснил порядок получения выплаты вместо земли

На компенсацию могут рассчитывать участники СВО и их семьи

Министерство социальных отношений Челябинской области разъяснило порядок получения денежной компенсации вместо земельного участка для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Для ее оформления нужно соблюсти ряд условий, сообщается на сайте ведомства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил выплату в размере 343 200 рублей в 2025 году взамен предоставления земельного участка. Однако получение этой выплаты регулируется рядом условий.

Кто может получить выплату?

Право на получение денежной компенсации имеют:

Военнослужащие.

Лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач Вооруженных сил РФ (включая войска национальной гвардии РФ).

Лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции.

Важно! Для получения выплаты необходимо иметь звание Героя Российской Федерации или награду ордена Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и состоять на учете для предоставления земельного участка. Также обязательно наличие статуса ветерана боевых действий. Перечень наград, дающих право на выплату, утвержден Указом Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

Члены семей погибших участников СВО:

В случае гибели участника СВО право на получение выплаты имеют члены его семьи: супруга (супруг) и дети, а при их отсутствии — родители.

Как оформить выплату?

Заявление на выплату можно подать двумя способами:

через портал государственных и муниципальных услуг: https://www.gosuslugi.ru/600485/1/form;



обратившись в управление социальной защиты населения по месту жительства.

В Челябинской области участникам СВО и членам их семей предоставляется широкий спектр мер социальной поддержки, включающий единовременные выплаты при мобилизации, заключении контракта, получении ранения, гибели, а также компенсационные выплаты от министерства образования и науки Челябинской области. Всего участникам СВО и их семьям доступны 142 меры поддержки: региональные и федеральные. Напомним, об усиленной поддержке этой категории граждан говорили на двусторонней встрече губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент РФ Владимир Путин.

«Главная для нас задача сегодня — поддержка ребят, членов их семьи. Мы внедрили по вашему поручению единый стандарт мер поддержки в регионе. У нас 34 региональные меры, 20 муниципальных, а всего, с учетом федеральных, — 142», — пояснил губернатор.